Al via il 9/5 il torneo benefico Illumia per la Mongolfiera

Dal 9 maggio prende il via al centro sportivo Biavati a Bologna il torneo benefico 'Il cuore scende in campo per la Mongolfiera'. L'iniziativa, a favore dell'associazione che sostiene le famiglie con figli disabili, vede sfidarsi a calcio a 11 i rappresentanti di ordini professionali, istituzioni e associazioni.

In tutto sono 16 le squadre che si affronteranno nell'iniziativa, organizzata da Illumia, Banca di Bologna, La Mongolfiera Odv e Le Toghe nel Pallone, in collaborazione con Ilab Laboratorio Imolese e l'US Corticella. La finalissima è in programma il 27 giugno. Si preannuncia molto partecipato anche il Mongolfiera Padel Open, che andrà in scena per il terzo anno consecutivo il 26-27 maggio al Centro Tennis Biavati. I vincitori avranno poi la possibilità di partecipare all'esclusivo evento 'Illumia Padel Cup', che vedrà sfidarsi 32 ex stelle calcistiche della Serie A. Quest'anno scenderanno in campo anche le donne per il torneo di calcio a 5 femminile dal 16 maggio all'8 giugno. "Che bello sorprenderci all'ottava edizione di questo evento - dice Marco Bernardi, presidente di Illumia - quanto è cresciuta la Mongolfiera e con lei tutti quelli che si sono coinvolti in questi anni. Certo è fondamentale che la stima per quello che fa la Mongolfiera si trasformi poi in un aiuto concreto". (ANSA).