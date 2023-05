Tre date estive in Italia per New York Ska-Jazz Ensemble

(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAG - I New York Ska-Jazz Ensemble tornano live in Italia, dopo le tre date di luglio 2022, per tre concerti estivi: il 10 agosto al Muntagn In Jazz a Sulmona (Aquila), l'11 agosto al Sei Festival di Melpignano (Lecce) in apertura a Goran Bregovic, il 12 agosto al DiMondi Festival di Bologna. Oltre ai brani storici, la band presenterà l'ultimo album "Break Thru", pubblicato lo scorso anno.

I New York Ska-Jazz Ensemble sono nati a New York nel 1994, come side project dei The Toasters, dai quali ereditano il frontman e sassofonista Fred "Rocksteady" Reiter. Da quel momento, grazie alla loro energia e creatività, hanno portato la loro musica on the road in Europa, Canada, Stati Uniti e Sud America, presentandosi oggi come uno dei più noti gruppi ska jazz contemporanei.

Multiculturali, di ampie vedute, con una musica che spazia dallo ska al reggae, dalla dance hall al rocksteady, New York Ska-Jazz Ensemble da anni si dedicano all'esplorazione di suoni e musiche dalle estrazioni più disparate. Un mix grazie al quale hanno ottenuto il favore del pubblico e della critica musicale; un gruppo capace di spettacoli live caratterizzati anche dalla forza dell'improvvisazione. (ANSA).