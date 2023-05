Parmigiano Reggiano, 2,9 miliardi giro d'affari primi 3 mesi

(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAG - Si è chiuso chiuso con un giro d'affari al consumo pari a 2,9 miliardi, in crescita del 6,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il primo trimestre del 2023 per il Parmigiano Reggiano con un aumento delle vendite complessivo del 3,9% e con una forte crescita in Italia, sia per quanto riguarda il commercio tradizionale (+20,4%) sia per quanto riguarda le vendite nella Grande distribuzione organizzata (+11,1%). E' quanto emerge dai dati presentati dal Consorzio del celebre formaggio emiliano a 'Tuttofood'.

"Siamo riusciti ad affrontare un anno di grandi sfide come il 2022 grazie alla nostra capacità di essere una squadra, e così dobbiamo continuare a fare nel 2023 - osserva il presidente dell'ente, Nicola Bertinelli -: oggi il Consorzio, pur nel rispetto del suo mandato di tutela, vigilanza e protezione, dev'essere al fianco di tutta la filiera per realizzare un grande progetto chiamato Parmigiano Reggiano: la potenza dell'azione collettiva, infatti, è sicuramente di gran lunga superiore nei risultati rispetto a ciò che i singoli possono ottenere".

A tale riguardo, viene sottolineato in una nota, vanno in questa direzione iniziative come il Bando benessere animale: un progetto - totalmente finanziato dal Consorzio per un importo che supera i 15 milioni nell'arco del triennio 2021-2023 - che ha l'obiettivo di premiare sia le aziende che hanno mostrato una particolare attenzione al benessere degli animali, sia quelle che, puntando a nuovi specifici investimenti, hanno mostrato nel corso dell'anno miglioramenti misurabili.

"Il Consorzio - aggiunge Bertinelli - sta inoltre lavorando con gli operatori e le catene distributive per sostenere i consumi nel corso di un anno in cui viene commercializzato il picco di produzione più alto nella storia della Dop, quello del 2021, con un piano articolato di investimenti in comunicazione e sviluppo domanda sia in Italia, sia soprattutto sui mercati esteri. Dobbiamo riuscire a mantenere il Parmigiano Reggiano a un prezzo concorrenziale - conclude - in modo che sia accessibile alle famiglie, e a difendere la redditività delle aziende, che hanno già subito l'aumento dei costi di produzione". (ANSA).