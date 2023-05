Lukas Ligeti il 9 maggio a Bologna per Exitime 2023

Lukas è l'unico figlio di György Ligeti. Come il padre è compositore, ma anche percussionista e improvvisatore; ha un interesse personale sulle possibilità musicali offerte dal jazz, dal rock e dalla musica minimalista e ripetitiva. Da bambino, amava ascoltare il Pulcinella di Igor Stravinsky, era la sua musica preferita. Lukas Ligeti sarà ospite il 9 maggio alle 20,30 di Exitime 2023, la rassegna di FontanaMIX Ensemble in programma nella ex Chiesa di San Mattia a Bologna. Ed è proprio assieme a Lukas, attraverso il programma Ligeti & Ligeti, che FontanaMIX vuole creare un omaggio al centenario della nascita del compositore ungherese e alla sua inarrestabile produttività creativa.

"Un sentiero nella musica di György - spiegano in una nota i membri del FontanaMIX - che si biforca attraverso la lente dell'esperienza creativa di Lukas. Non si tratta di un confronto tra due generazioni, piuttosto di un racconto musicale nel quale le esecuzioni di opere da camera di György, insieme a quelle di Lukas, offrono uno spaccato più ampio del contesto culturale e del valore trasversale del pensiero di uno dei più importanti compositori del XX secolo".

Lukas Ligeti suonerà come solista la marimba lumina, un controller MIDI sviluppato dall'ingegnere americano Don Buchla che consente al musicista di riprodurre brani tramite una superficie di controllo basata sul layout di una marimba. Il pianista Franco Venturini eseguirà poi la prima italiana di Delta Space di Lukas Ligeti , che intreccia la tecnica Disklavier con l'esecuzione dal vivo. Il sentiero musicale si concluderà con il celebre Kammerkonzert del 1969 e sarà anche arricchito con brani di un altro autore caro a György Ligeti, Conlon Nancarrow, di cui Ligeti stesso diceva: "La sua musica è estremamente originale, divertente, costruttiva e allo stesso tempo emozionante, per me è la migliore musica di qualsiasi compositore vivente di oggi".

Il concerto sarà preceduto da un incontro ad ingresso gratuito alle 18, durante il quale il pubblico avrà la possibilità di dialogare con Lukas Ligeti. (ANSA).