In Emilia-Romagna rimane l'allerta per le frane in Appennino

(ANSA) - BOLOGNA, 07 MAG - Dopo la settimana che ha funestato l'Emilia-Romagna con il maltempo, passate le preoccupazioni per le piene di fiumi, resta l'allerta per le frane sulla collina e sulla montagna. La protezione civile, infatti, ha rinnovato l'allerta di colore giallo per domani, quando, fra l'altro, non si escludono temporali di breve durata.

Rimangono, infatti, condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, soprattutto sull'Appennino imolese, ravennate e forlivese. Ci sono ancora disagi, con persone isolate e strade chiuse, soprattutto nelle zone di Modigliana e Casola Val Senio.

Nelle aree di pianura colpite dalle inondazioni dei giorni scorsi si lavora senza sosta per pulire le case invase dal fango e sistemare gli argini dei fiumi danneggiati. (ANSA).