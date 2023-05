Dall'E-R 4 milioni per la mobilità elettrica dei Comuni

(ANSA) - BOLOGNA, 07 MAG - Un bando da quattro milioni per potenziare la rete di colonnine di ricarica per le auto elettriche di servizio in uso ai Comuni e agli altri enti pubblici. Lo ha varato la Regione Emilia-Romagna.

I contributi, fino al 100% dell'investimento ammissibile con un massimo di 100mila euro per ogni progetto, serviranno a finanziare l'installazione di infrastrutture di ricarica destinate ad uso esclusivo di veicoli elettrici di proprietà o in leasing o noleggio degli enti e amministrazioni locali e pubblici utilizzati per servizio. Il bando aprirà il 12 giugno per chiudersi il 21 settembre e i lavori per la realizzazione delle infrastrutture dovranno concludersi entro la fine del 2025.

"Vogliamo accelerare sempre più la mobilità pubblica a basso impatto ambientale - dice l'assessore ai trasporti Andrea Corsini - in primo luogo per migliorare la qualità dell'aria che si respira nelle nostre città e contribuire così al contrasto al cambiamento climatico, i cui effetti purtroppo sono sempre più visibili. E poi perché riteniamo che sia proprio il pubblico a dover per primo imprimere la svolta più decisa verso una visione sostenibile e rispettosa dell'ambiente". (ANSA).