Sindacati in piazza a Bologna, partito il corteo della Cgil

(ANSA) - BOLOGNA, 06 MAG - È partito poco prima delle 9.30 da piazza XX Settembre il corteo della Cgil che raggiungerà piazza Maggiore, dove questa mattina è in programma la manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil per protestare contro le misure del Governo sul lavoro.

Alla testa della manifestazione c'è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che sta sfilando accanto allo striscione che recita 'Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti', titolo della mobilitazione. In piazza si sono date appuntamento migliaia di persone che stanno sfilando lungo via indipendenza.

Quella di Bologna è la prima giornata di mobilitazione, che sarà seguita da altre due manifestazioni il 13 maggio a Milano e il 20 maggio a Napoli. Tante le bandiere della Cgil, le bandiere della pace. Presente anche una delegazione di 'Mediterranea Saving Humans'. (ANSA).