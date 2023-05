Luigi Piovano and friends a Bologna per Musica Insieme

Il concerto di lunedì 8 maggio alle 20.30 all'Auditorium Manzoni di Bologna, terz'ultimo appuntamento della stagione di Musica Insieme, rappresenta un appuntamento particolarmente significativo per la per la Fondazione bolognese poiché sancisce l'inizio della "residenza d'Artista" di un violoncellista di indiscusso prestigio come Luigi Piovano, prima parte dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia oltre che direttore d'orchestra assai apprezzato.

"Sono legato a Musica Insieme da un sincero rapporto di amicizia, affetto e stima - racconta l'artista -. Sono onorato della mia residenza che mi ha visto in passato protagonista a Bologna con gli Archi di Santa Cecilia e Avi Avital e con il maestro Pappano e quest'anno con questo bellissimo progetto".

Insieme a Piovano ci saranno apprezzati musicisti come la violinista Grazia Raimondi e i violisti Francesco Fiore e Andrea De Martino, ma anche giovani, come i violinisti Riccardo Zamuner, Vincenzo Meriani e Ivos Margoni, e la violoncellista Ludovica Rana. Il programma accosta due vere e proprie "sinfonie da camera", a partire da quel capolavoro che è il Souvenir de Florence, sestetto in re minore per archi di Ciajkovskij, nel quale convivono l'amore dell'autore per la forma mozartiana e i riflessi della sua personalissima visione del romanticismo, con un omaggio a Firenze. Composto nell'estate del 1890 durante un soggiorno nel capoluogo toscano, il sestetto fu dedicato dal compositore alla Società di musica da camera di San Pietroburgo.

Nella seconda parte della serata verrà proposto l'Ottetto in mi bemolle maggiore Op. 20 di Mendelssohn, composto nel 1825, quando il suo prodigioso autore aveva appena sedici anni (ma aveva già firmato due Concerti per violino, dodici Sinfonie per archi e tre quartetti con pianoforte).

"La scelta è stata legata a due fattori - spiega Piovano -, uno stilistico e storico, trattandosi di due compositori del periodo romantico, l'altro semplicemente di cuore, essendo due brani ai quali sono molto legato dalle esperienze fatte in passato". (ANSA).