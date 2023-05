Investono con l'auto un capriolo e lo macellano in strada

Investono con l'auto un capriolo di 40 chili e decidono di impugnare alcuni grossi coltelli da carne per macellare l'animale direttamente in strada. In quel momento transitano i carabinieri e i due, un 24enne ed un 25enne, vengono denunciati. È quanto avvenuto questa mattina a Pavullo, in località Ponte Docciola, nel Modenese. I militari dell'Arma si sono immediatamente fermati quando hanno visto la carcassa dell'animale e i due intenti ad appropriarsi della carne. Ora i due sono indagati, in concorso, per furto aggravato e porto di strumenti atti ad offendere. La carcassa dell'animale è stata affidata ad un'associazione che si occuperà del corretto smaltimento. (ANSA).