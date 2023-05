In 30mila in piazza a Bologna alla manifestazione dei sindacati

Sono 30mila le persone presenti in piazza Maggiore, a Bologna, alla manifestazione organizzata dai sindacati confederali in protesta contro le politiche sul lavoro e sociali del governo guidato da Giorgia Meloni. Sia piazza Maggiore che piazza del Nettuno sono piene di persone con striscioni e bandiere.

Il numero è stato annunciato dagli organizzatori sul palco ed è stato confermato anche dalla Questura di Bologna.

Sul palco si sono alternati i segretari delle tre sigle confederali, Pierpaolo Bombardieri (Uil), Luigi Sbarra (Cisl) e Maurizio Landini (Cgil). In piazza molti esponenti dei partiti di centrosinistra, fra i quali la segretaria del Pd Elly Schlein. (ANSA).