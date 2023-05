Denunciò nozze forzate, divieto avvicinamento per i parenti

Il Gip del Tribunale di Modena ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento, a non meno di 300 metri, per i genitori, la nonna e la zia della 19enne indiana, residente in provincia di Modena, che denunciò i parenti per maltrattamenti e costrizione al matrimonio. La misura vale anche nei confronti del fidanzato della 19enne, che venne a sua volta minacciato dai familiari della ragazza perché contrari al rapporto tra i due. Per i 4 c'è anche il divieto di comunicazione con le persone offese. La giovane era stata trasferita in un luogo sicuro dopo la denuncia.

La 19enne, grazie alla sua avvocata, Barbara Iannuccelli, inizialmente venne ospitata a casa della preside della sua scuola, prima che la polizia di Bologna intervenisse per portarla in un luogo protetto.

La ragazzina era stata promessa in sposa dai parenti ad un uomo in India e il padre l'avrebbe picchiata, proprio perché si era innamorata di un altro ragazzo, suo connazionale, di qualche anno più grande, mentre la madre, la zia e la nonna l'avrebbero tenuta senza mangiare, per punirla della sua ribellione.

"Sono molto contenta per questa ragazza - ha detto Iannuccelli -. In tempi record la polizia ha recuperato i suoi documenti e il Tribunale col divieto di avvicinamento l'ha protetta fisicamente. Speriamo accada sempre così in futuro".

