'Sur l'Adamant' di Philibert aprirà 19/a edizione di Biografilm

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - 'Sur l'Adamant' di Nicolas Philibert sarà il film d'apertura della 19/a edizione di Biografilm, a Bologna dal 9 al 19 giugno. Il film, vincitore dell'Orso d'Oro a Berlino, verrà proiettato nella serata d'apertura del festival alla presenza di Philibert, cui il Biografilm dedicherà un omaggio e al quale verrà conferito il Celebration of Lives Award.

Il film racconta, con il garbo e rispetto tipici del suo stile, il lavoro di un presidio psichiatrico ospitato in un battello ormeggiato sulla Senna, e ribalta quella immagine di "invisibilità" delle persone con disturbi mentali spesso rappresentati in maniera disumanizzante. 'Sur l'Adamant' uscirà nei cinema italiani in autunno con I Wonder Pictures.

A pochi giorni dal Primo Maggio, Biografilm svela anche un focus dedicato al lavoro, attraverso tre film europei dedicati alla condizione attuale dei lavoratori e alla loro continua lotta per i diritti. Erik Gandini, documentarista pluripremiato per lavori quali La teoria svedese dell'amore, The Rebel Surgeon, Videocracy, Surplus, presenterà 'After Work', in uscita al cinema con Fandango il 15 giugno. Parte della sezione Contemporary Lives, After Work (2023, 81') esplora cos'è oggi l'etica del lavoro e come potrebbe essere un'esistenza libera dal lavoro, attraverso le esperienze dirette dei suoi protagonisti in quattro nazioni emblematiche: Kuwait, Corea del Sud, Usa e Italia. In 'The Store' di Ami-Ro Sköld (2022, 120'), in anteprima italiana nella sezione Beyond Fiction-Oltre la finzione, un discount di una catena di successo in Svezia si trasforma in una trincea, quando le condizioni di lavoro continuano a peggiorare. Ed ancora, 'The Happy Worker - Or How Work Was Sabotaged' di John Webster (2022, 82') svela le problematiche sistemiche che minano il luogo di lavoro, usando un approccio ironico senza perdere di vista le conseguenze che questi ambienti possono avere sulla salute fisica e mentale dei dipendenti. (ANSA).