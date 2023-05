Sessant'anni fa cominciava l'avventura delle Lamborghini

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Sessanta anni fa, esattamente il 7 maggio 1963, veniva fondata la "Automobili Ferruccio Lamborghini Sas" prima denominazione di un'avventura industriale che, partendo da zero, ha rivoluzionato il settore Automotive creando icone di stile ed evolvendosi sino a diventare oggi "Automobili Lamborghini Spa", azienda affermata nel mondo, che conta oltre 2.000 dipendenti e che ha consegnato, nel 2022, 9.233 vetture.

In occasione dei 60 anni di storia, Automobili Lamborghini ha previsto una serie di eventi, a livello internazionale, ognuno caratterizzato da una sua specificità, ma tutti accumunati dal desiderio di coinvolgere i clienti e le loro Lamborghini, i Lamborghini Club ufficiali, le dealership ed i fan di tutto il mondo. Il programma internazionale di celebrazioni è iniziato lo scorso gennaio con l'inaugurazione del rinnovato Museo di Sant'Agata Bolognese e della mostra "The Future Began In 1963".

Seguito, tra i più importanti, dal "Lamborghini Day Japan - 60th Anniversary" a Suzuka e dal "Lamborghini Day UK - 60th Anniversary" che il 29 aprile scorso ha riunito più di 380 Lamborghini al circuito di Silverstone. Il 24 maggio si terrà in Italia il tour "60° Anniversario Giro" che terminerà il 28 maggio in piazza Maggiore a Bologna con un concorso d'eleganza aperto al pubblico a cui sono attese oltre 150 Lamborghini.

(ANSA).