Nuovo allestimento ceramiche classiche al Mic di Faenza

Inaugura sabato 6 maggio il nuovo allestimento delle ceramiche classiche al Museo internazionale delle ceramiche (Mic) di Faenza (Ravenna), a cura di Andrea Gaucci e Anna Gamberini, con il coordinamento di Valentina Mazzotti. Dopo oltre vent'anni l'esposizione è stata sensibilmente rivista, tanto nei contenuti didattici e nella selezione dei manufatti quanto nella veste grafica.

L'aggiornamento dei manufatti porta in mostra un nucleo significativo di oggetti provenienti dai depositi (il 15% per la parte classica e il 37% per quella romana), che per la prima volta sono presentati al pubblico, dopo un'accurata revisione del loro stato di conservazione. Il percorso espositivo è stato aggiornato, offrendo un inquadramento di carattere storico-culturale per la parte greco-etrusca, mentre quella romana è arricchita da una presentazione di tipo tematico-funzionale, che evidenzia l'impiego della ceramica, e non solo, nei vari aspetti della vita quotidiana. La parte dedicata alle ceramiche della Grecia e dell'Italia nell'antichità classica si pone in continuità con la precedente, riorganizzando le vetrine sulla base di quattro grandi aree tematiche storico-culturali e offrendo alcuni approfondimenti.

Mentre l'esposizione delle ceramiche romane già in essere è stata affiancata da una selezione di manufatti provenienti da scavi faentini.

Un arricchimento importante della selezione romana riguarda la possibilità di esporre una porzione dell'ampio mosaico pavimentale rinvenuto nel 1971-1972 in occasione dello scavo archeologico della domus di via Dogana a Faenza, attualmente conservato nei depositi della Soprintendenza a Palazzo Mazzolani a Faenza. A corredo della mostra è stata pubblicata una guida approfondita della sezione, edita da Silvana Editoriale. Il nuovo progetto espositivo e la guida sono stati realizzati grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura e grazie al sostegno de La Bcc-Credito cooperativo.

(ANSA).