Musiche della Repubblica gesuitica del Paraguay a Modena

(ANSA) - MODENA, 05 MAG - Il festival l'Altro Suono del Teatro Comunale di Modena ospita il 7 maggio alle 20.30 nella Chiesa Di San Carlo il concerto La Opera Jesuitica en las Misiones diretto da Gabriel Garrido con il suo Ensemble Elyma.

Musicista e musicologo, Garrido è conosciuto per la sua riscoperta di musiche sacre scritte, tra il sedicesimo e il diciottesimo secolo, durante la "Repubblica gesuitica del Paraguay", esperienza descritta in The Mission, celebre film che raccontava con i volti di Robert De Niro e Jeremy Irons la tragica fine di un esperimento religioso e culturale unico nella storia dell'umanità.

A differenza della colonna sonora del film, firmata da Ennio Morricone, il concerto propone musiche originali della Ichapekene Piesta Inacianuana, la Gran Festa di Sant'Ignazio di Loyola celebrata fra il 30 luglio e il 2 agosto in tutte le reducciones, villaggi fortificati dove gli indios Guaraní venivano istruiti nella fede cristiana, nell'agricoltura e in una varietà di arti e mestieri. Cuore dello spettacolo è San Ignacio, oratorio in due parti e nove scene. Il libretto in castigliano tratteggia le estasi del santo fondatore (soprano), il suo combattimento spirituale col demonio Luzbel o Lucibello (tenore) e la sua tenera amicizia col discepolo Francesco Saverio (contralto). Due messaggeri angelici (soprano e contralto) dialogano coi santi protagonisti; nel finale un narratore (soprano) bandisce a suon di tromba le glorie «dell'illustre Loyola».

Gabriel Garrido, che ha compiuto i primi studi musicali a Buenos Aires, sua città natale, diventando presto un interprete apprezzato di strumenti tipici del folklore latino-americano, si è perfezionato in Svizzera dove ha insegnato dal 1977 al 2016 presso il Centro di Musica Antica del Conservatorio di Ginevra.

Nel 1992 ha iniziato la collaborazione con la casa discografica K617, producendo con l'Ensemble Elyma da lui fondato una fortunata serie di album, tra i quali Les Chemins du Baroque, premiato con due Diapason d'Or de l'année. (ANSA).