Maltempo: Bonaccini, bene i 10 milioni ma ne serviranno altri

"Le cose stanno andando meglio, noi abbiamo ottenuto ieri sera a tempi di record 10 milioni milioni di euro, immediatamente, e ringrazio il governo, per le spese più urgenti, ma ne serviranno tanti altri. Abbiamo già iniziato ieri il giro nei vari Comuni per la rendicontazione puntuale di tutti i danni, pubblici e privati, che nel giro di pochi giorni, come sempre facciamo, saremo in grado di trasmettere a Palazzo Chigi e al Governo per avere lo stato di emergenza nazionale che è già stato riconosciuto ma che potrà ottenere maggiori risorse". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospite della trasmissione Agorà su Rai 3. "Siamo riusciti 11 anni fa a ricostruire tutto dopo un terremoto, per quanto pesante è stata questa inondazione l'Emilia-Romagna si rialzerà". (ANSA).