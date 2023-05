Lazza chiude il tour 'sold out' all'Unipol Arena di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Dopo aver dominato le classifiche Fimi e EarOne dell'ultimo anno, monopolizzandone i vertici con l'album dei record Sirio e la hit sanremese Cenere (Island Records), Lazza ha conquistato tappa dopo tappa il pubblico con il 'Lazza Over Tour', prodotto da Vivo Concerti e Next Show: dopo il trionfo dei live sold out a Roma, Milano, all'Arena di Verona, a Torino e a Napoli, Lazza si prepara domani, sabato, al gran finale con l'ultimo show da tutto esaurito all'Unipol Arena di Bologna. Ad affiancarlo on stage sarà una band d'eccezione formata da Giovanni Cilio alla batteria, Luca Marchi al basso, Eugenio Cattini alla chitarra, Claudio Guarcello alle tastiere, e un ensemble di musicisti - quartetto d'archi e Emiliano Blangero al pianoforte - che, con arrangiamenti che attingono a piene mani dal mondo della musica classica, da sempre nel background di Lazza, donano ai suoi brani una veste live inedita e spettacolare.

Quasi a ricordare Sirio, la stella più luminosa del firmamento che dà il nome all'album dei record, un'imponente sfera led si staglia sulla scena traslando a ritmo di flow, a scandire i momenti clou dello show, mentre fiammanti giochi di fuoco e di luce contribuiscono a rendere le esibizioni ancora più incandescenti, con una scaletta che in due ore alterna hit multiplatino come Cenere (certificato Triplo Disco di Platino a due mesi dal suo podio al Festival di Sanremo), Panico, Molotov e la recentissima Zonda ai pezzi più apprezzati del suo repertorio. Lazza sarà nuovamente in tour in estate: in Emilia-Romagna toccherà Parma (5 luglio), Ferrara (9 luglio) e Rimini (21 luglio). (ANSA).