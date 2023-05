Landini, 'domani in piazza per l'emergenza salariale'

(ANSA) - MODENA, 05 MAG - "C'è una emergenza salariale che va affrontata, c'è troppa precarietà. C'è bisogno di una riforma fiscale che combatta l'evasione e colpisca la rendita finanziaria. C'è bisogno di un investimento sulla sanità perché siamo al collasso e di una vera riforma delle pensioni: rimettere al centro il bisogno delle lavoratrici e dei lavoratori per dare un futuro ai giovani". Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil, questa mattina a Modena per incontrare i lavoratori dei Salumifici Granterre e del centro commerciale GrandEmilia, ha risposto così a chi gli domandava dei temi che saranno portati domani a Bologna nella manifestazione interregionale 'Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti" (ANSA).