'Il ferroviere' di Germi restaurato sarà a Cannes Classics

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - La Cineteca di Bologna riporta 'Il ferroviere' al Festival di Cannes, dopo la prima proiezione nel 1956: questa volta il film diretto e interpretato da Pietro Germi sarà nella sezione Cannes Classics, grazie al restauro realizzato dalla stessa Fondazione Cineteca di Bologna e Surf Film nel laboratorio L'Immagine Ritrovata, con il sostegno del Ministero della Cultura e il contributo di "A Season of Classic Films", progetto promosso da Ace-Association des Cinémathèques Européennes nell'ambito del programma Media di Europa Creativa.

"Germi - così racconta il film il direttore della Cineteca, Gian Luca Farinelli - veniva da una serie di insuccessi commerciali e, alla ricerca di nuovi soggetti, fu conquistato dal racconto inedito di un giovane sceneggiatore comunista, Alfredo Giannetti, che aveva come protagonista un operaio e la sua famiglia. Il produttore, Carlo Ponti, non credeva nel progetto e, anche per rallentarne la realizzazione, propose, per la parte del protagonista, nomi impossibili come quelli di Spencer Tracy e Broderick Crawford. Fu Giannetti a intuire che Germi avrebbe voluto e potuto interpretare il ruolo principale e fu lui a dirigerlo nei provini che convinsero Ponti. Con i suoi Nastri d'argento al film e al produttore, Il ferroviere fu un grande successo, nei piccoli centri ancor più che nelle grandi città. Il pubblico fu colpito dalla sincerità dell'opera, specchio dell'Italia dell'epoca: una Roma in costruzione dove i palazzi rubano spazio al gioco dei bambini, paghe che non bastano, scioperi, crumiri, dirigenti sindacali che non ascoltano, un mondo dove l'unica salvezza è nel senso di appartenenza a un mondo antico, popolare, capace, con il proprio affetto e le proprie radici, di dare la forza per affrontare i drammi della vita". (ANSA).