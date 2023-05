Il duo pianistico Veneziani/Valluzzi in concerto a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Nuovo appuntamento per la rassegna di musica da camera dell'Accademia Filarmonica di Bologna, sabato 6 maggio alle 17 in Sala Mozart, con il duo pianistico costituito da Lucia Veneziani e Davide Valluzzi. Dal loro debutto, nel 2014 in Finlandia, ad oggi, il duo è stato protagonista di molti concerti di successo con ampio consenso di pubblico.

Lucia Veneziani e Davide Valluzzi in seguito all'assegnazione di una prestigiosa borsa di studio della Comunità Europea, hanno avuto l'occasione di collaborare fianco a fianco in una intensa attività professionale, dal 2015 al 2017 hanno frequenta il corso di Alto Perfezionamento Pianistico tenuto da Bruno Canino all'Accademia di Fiesole. Il duo ha da subito lavorato su un repertorio vario e stimolante, spaziando da autori classici come Mendelssohn, Mozart, Schubert, Poulenc, Saint-Saens, ad autori più moderni, sfociando anche nel repertorio moderno e jazzistico, come Mike Cornick, Ligeti, Gershwin, Piazzolla.

Il programma scelto per la storica Accademia bolognese sarà un viaggio per il mondo attraverso una varietà di nomi e di stili che parte dall'Europa ai prodromi del Classicismo e giunge al Novecento americano dei "ruggenti Anni Venti". In ordine di esecuzione si potrà ascoltare "Arrival of the Queen of Sheba" dall'Oratorio Solomon di Haendel, Allegro in la minore per pianoforte a quattro mani "Lebenssturme" D 947 di Schubert, Una notte sul Monte Calvo di Mussorgsky, la Sonata in do per pianoforte a quattro mani di Poulenc, Danse Macabre Op. 40 di Saint-Saëns e Rhapsody in Blue di Gershwin. Biglietti da 8 a 20 euro. (ANSA).