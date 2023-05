Domenica Giochi senza quartiere,giornata per la Neurofibromatosi

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Tornare ad abbracciarsi, e a sorridere per affrontare le cose serie: dopo lo stop imposto dalla pandemia torna una giornata dedicata alla Neurofibromatosi, promossa dall'associazione 'Io ci sono': domenica 7 maggio al Parco della Pace di San Lazzaro di Savena (accesso da via Galletta 68), andranno in scena i 'Giochi senza quartiere', una domenica al parco, tra giochi di una volta, grigliata e risate con la comicità e la magia degli amici storici di Io ci sono da Marco Dondarini e Davide Dalfiume, a Maurizio Grano, il Mago Simon, Norma Midani e Norberto Midani e il ritorno di Franz Campi e dei burattini di Riccardo Pazzaglia.

"Il Covid ha avuto un impatto sulla vita di tutti, ma ancora di più su chi ha una malattia rara, che già normalmente fatica a trovare attenzione e percorsi di cura adeguati - sottolinea la presidente dell'associazione Erminia Vacca - In questi tre anni si è un po' fermato il progetto virtuoso della Rete per la Nf dell'Emilia Romagna, che l'associazione ha sostenuto fin dalla sua nascita. E' ora di darle nuovo impulso e i tornare a occuparsi come si deve di questi malati troppo spesso dimenticati".

L'appuntamento è dalle 10 alle 19: mattinata di giochi e caccia al tesoro e nel pomeriggio, prima del gran finale con spettacolo e premiazione, anche una partita di Baskin (basket integrato). "Ciascuno porta al parco la sua abilità - commenta la presidente - ogni gesto, anche il più piccolo, è fondamentale per l'inclusione". In programma anche un barbecue, preparato dai volontari dell'associazione (con menù anche per vegetariani), presso il bar Muramù all'interno del parco. Il ricavato andrà a finanziare i progetti per la ricerca, l'assistenza e la presa in carico dei malati dall'infanzia all'età adulta, sostenuti dall'associazione, che saranno illustrati durante la giornata.

(ANSA).