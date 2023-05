Covid: oltre 1.400 casi in E-R, in calo i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Sono 1.484 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nell'ultima settimana, sulla base di oltre 18mila tamponi registrati. Nello stesso periodo sono morte 14 persone.

In calo i ricoveri nei reparti Covid che sono 506 (40 in meno di sette giorni fa), mentre restano invariati i pazienti in terapia intensiva, 18 nei vari reparti della Regione. I casi attivi documentati sono, attualmente, 3.705. (ANSA).