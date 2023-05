Bonaccini, al fianco di Meloni quando chiede solidarietà in Ue

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Quando Giorgia Meloni va in Europa a chiedere solidarietà e redistribuzione noi dobbiamo essere al suo fianco. E' chiaro che avendo detto per tanti anni prima gli italiani per ora si è sentita rispondere prima gli svedesi, prima gli ungheresi, prima i polacchi". Queste le parole di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, ad Agorà Rai Tre. (ANSA).