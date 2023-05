Tre chitarristi rock in concerto Lions per Siria e Turchia

Federico Poggipollini, chitarrista di Ligabue; Ricky Portera, chitarrista di Lucio Dalla e degli Stadio; Maurizio Solieri, chitarrista che ha accompagnato Vasco Rossi in molti dei suoi più grandi successi: i 'Leoni del rock' saranno in concerto al Teatro Celebrazioni di Bologna domenica 7 maggio (ore 21) per soccorrere i terremotati di Siria e Turchia in un evento di beneficenza organizzato dai Lions.

I tre musicisti si esibiranno insieme alla band bolognese degli SpeedFree, composta da Andrea Dallavalle, chitarrista cofondatore del gruppo bolognese degli Skiantos, Beppe Baracca, cantante, Enrico Giuliani al basso, Carlo Cavazzoni alla batteria e Jennie Huston ai cori. Poggipollini, Portera e Solieri hanno lasciato segni importanti nella musica rock italiana, contribuendo in modo decisivo ai successi di Ligabue, Lucio Dalla e Vasco Rossi. Il concerto del 7 maggio sarà un'occasione unica per vederli insieme, visto che da molti anni non si esibiscono nello stesso spettacolo. Si potranno ascoltare dal vivo i loro virtuosismi con pezzi dei Rolling Stones, Beatles, Pink Floyd, Van Morrison, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Neil Young. Ma non mancheranno brani di grandi autori italiani come Lucio Dalla, Vasco Rossi, Ivan Graziani e gli Skiantos. (ANSA).