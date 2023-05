Maltempo: Bonaccini, inizieremo subito la quantificazione danni

"Inizieremo dalle prossime ore l'avvio della quantificazione dei danni in tutto il territorio e speriamo oggi finisca l'emergenza più pesante per la pioggia, ma il rischio di frane e microfrane diventa molto forte in un territorio colpito prima dalla siccità e poi da una caduta d'acqua". Lo ha detto nel corso di una intervista a Radio 24 il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. (ANSA).