Incendio danneggia 7 veicoli a Bologna, indaga la polizia

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute verso le 5 in via Marx, periferia di Bologna, per un incendio che ha coinvolto 6 auto e un camper. Le squadre hanno provveduto a spegnere le fiamme e alla messa in sicurezza dell'area parcheggio interessata dal rogo. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto il 113 e la polizia scientifica per le indagini. Nessuna persona è rimasta coinvolta. (ANSA).