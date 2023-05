Tim Berners Lee ospite al festival di Rimini sull'innovazione

(ANSA) - RIMINI, 03 MAG - Annunciati i primi nomi di chi quest'anno calcherà il palco principale del Wmf - We Make Future, il festival internazionale sull'innovazione tecnologica e digitale, in programma dal 15 al 17 giugno alla fiera di Rimini. Con talk di tipo ispirazionale, casi studio e report, saranno diverse le personalità provenienti da tutto il mondo.

Tra i primi ospiti annunciati anche Sir Tim Berners Lee, inventore del World wide web, Manuel Castells, ex ministro spagnolo dell'Università, e David Hanson, esperto di intelligenza artificiale, con Robot Sophia. E poi gli ambasciatori di Svezia, Algeria, Lettonia, e creatori come Camihawke, Pow3r e Favij. Sul palco anche l'avvocato Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali che tratterà il caso ChatGPT e il relativo utilizzo dei dati.

Già annunciati i primi due concerti della tre giorni, con Dardust e Dargen D'amico.

Intelligenza artificiale, trasferimento tecnologico, politiche per l'innovazione, cambiamento climatico, sostenibilità, legalità, inclusione e startup sono solo alcuni dei temi che troveranno spazio durante la tre giorni, alternati da concerti live e show di intrattenimento.

"L'Innovazione tecnologica e digitale non trova alcun senso se non viene applicata per produrre innovazione sociale, generando impatto positivo sulla collettività", afferma l'ideatore del festival Cosmano Lombardo. (ANSA).