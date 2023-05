Summer Jamboree si trasferirà a Parma per l'edizione natalizia

(ANSA) - PARMA, 03 MAG - Appuntamento dell'estate di Senigallia (Ancona) da 23 anni, il Summer Jamboree, Festival internazionale di musica e cultura dell'America anni Quaranta e Cinquanta, sbarcherà alle Fiere di Parma dal 7 al 10 dicembre con un nuovo format prenatalizio, il Winter Jamboree Christmas edition #1: tre padiglioni dove prenderanno vita gli ingredienti che fanno di questo festival un unicum nel suo genere, un ricercato vintage market e tanto Rock'n'Roll.

Tra gli elementi cardine del festival ci sarà il Rockin' Christmas Vintage market, dove sarà possibile acquistare oggettistica, accessori per la casa, abbigliamento, memorabilia e prodotti enogastronomici di Parma, Città Creativa Unesco per la gastronomia e capitale della Food Valley riconosciuta a livello mondiale. Un vero e proprio mercatino di Natale vintage, accompagnato da un sottofondo di musica Rock'n'Roll, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm'n'Blues, Hillbilly, Doo-wop, Western swing e i grandi classici dei Natali di una volta. In programma anche concerti dal vivo al Pala Verdi, Burlesque Show all'interno del quartiere fieristico e una Tattoo Convention con i migliori tatuatori old school che lavoreranno non stop.

Ed ancora, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Parma, sarà inaugurata negli stessi giorni, nel cuore della città, una mostra fotografica - prodotta da Summer Jamboree in collaborazione con l'agenzia Magnun Photos appositamente per il Winter Jamboree a Parma - che racchiuderà le immagini dei più grandi fotografi che hanno raccontato la società americana negli anni Cinquanta. (ANSA).