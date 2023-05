Omicidio Alessandra: disposta la perizia psichiatrica

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAG - La Corte di assise ha disposto una perizia psichiatrica per accertare la capacità di stare nel processo e di intendere e di volere al momento del fatto di Giovanni Padovani, 27enne imputato per l'omicidio aggravato dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. I giudici hanno così risposto all'istanza della difesa, avvocato Gabriele Bordoni, nominando un collegio composto da uno psichiatra, Pietro Pietrini e un testista, Giuseppe Sartori. Il conferimento dell'incarico, con formulazione precisa dei quesiti, sarà fatto nell'udienza del 22 maggio.

La Procura non si era opposta e neppure gli avvocati di parte civile, Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi, pur rilevando che a loro avviso non ci sono dubbi sulla capacità dell'imputato.

(ANSA).