Maltempo: una donna dalla finestra, 'senza luce da stamane'

(ANSA) - CASTEL BOLOGNESE, 03 MAG - "Sono senza luce da questa mattina, ho lasciato il mio cellulare a una persona del paese che però non conosco, per chiedere se me lo ricarica.

Speriamo bene". Lo racconta dalla finestra al primo piano di casa sua Pierpaola Tarabusi, residente a Castel Bolognese, proprio a due passi dall'allagamento di via Emilia Levante.

"Questa mattina presto - racconta - dovevo partire per Milano, ma quando sono scesa ho sentito il rumore dell'acqua e c'era la taverna allagata, con i mobili antichi che galleggiavano. In taverna ho anche la lavastoviglie e il congelatore, per fortuna ho ancora il gas. Ma stavo per partire e stare via alcuni giorni e ho poche cose in casa".

Dei soccorsi "si sono visti solo i vigili del fuoco, mi volevano portare via col canotto ma io voglio rimanere qui, almeno fino a quando non mi svuotano la casa dall'acqua. Poi ho già il trolley pronto e posso andare da mia figlia a Milano".

(ANSA).