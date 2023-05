Billy è il film d'esordio di Emilia Mazzacurati

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - S'intitola Billy il film d'esordio di Emilia Mazzacurati, figlia dell'indimenticato regista Carlo.

Prodotto da Jolefilm con Rai Cinema sarà in sala dal 1 giugno con Parthenos e chiuderà in anteprima il Bellaria Film Festival.

Con tra gli altri Matteo Oscar Giuggioli, Carla Signoris, Giuseppe Battiston, Alessandro Gassmann, Roberto Citran, Sandra Ceccarelli, il film è un racconto surreale che racconta sentimenti reali, un coming of age al contrario, road movie senza il viaggio.

Billy è una storia di contrasti ambientata nel nord Italia.

Il Billy del titolo, 19 anni, è un ex bambino prodigio che a 9 anni ha inventato e condotto un podcast di musica di successo.

Oggi vive con l'eccentrica madre Regina, è segretamente innamorato di una sua vicina di casa, frequenta solo bambini fra gli 8 e i 12 anni e non sa cosa fare della sua vita. Finché non incontra il suo idolo d'infanzia, Zippo, un rocker scomparso da anni. Mazzacurati fa così il debutto nel lungometraggio, dopo aver scritto e diretto nel 2019 il suo primo corto Manica a vento, con Benedetta Gris, Matteo Creatini e Giuseppe Battiston che ha ottenuto molti premi. (ANSA).