Anteprima del documentario Il filo di sabbia in campo saharawi

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAG - C'è una sola scuola di cinema al mondo che ha sede in un campo rifugiati, a sud est dell'Algeria: si chiama Abidin Kaid Saleh ed è lì che i giovani saharawi imparano a fare il cinema. In questo luogo, tra la sabbia e il cielo, giovedì 4 maggio alle 21 si terrà l'anteprima de Il filo di sabbia, documentario di Tommaso Valente che racconta le testimonianze di chi è stato nei campi rifugiati a svolgere missioni umanitarie e delle persone che hanno incontrato nel deserto dell'Hammada, il più inospitale al mondo. La proiezione è il compimento di un lungo percorso che ha visto, parallelamente allo sviluppo dei progetti umanitari di Cisp, Nexus Emilia Romagna e Rete Tifariti in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, l'uscita di un libro e un crowdfunding che ha trovato la partecipazione di 101 finanziatori. La produzione esecutiva è stata affidata all'associazione Instant Documentary Aps che, negli anni, ha esplorato diverse forme di racconto documentaristico sulla vita nei campi e la storia dei saharawi. Interverranno alla presentazione alcune autorità saharawi, tra cui il Ministro della Cultura della Repubblica Araba Democratica dei Saharawi, e ospiti internazionali della cooperazione nel territorio.

Scommettere su questo progetto ha significato raccontare cosa funziona e cosa no, cosa è ormai rodato e cosa è ancora in divenire, le fatiche, la bellezza, le difficoltà e le sfide della cooperazione territoriale. "Fino a pochi mesi fa - spiega Valente - Il filo di sabbia era solo un'idea: quella di raccontare come si può accompagnare un popolo rifugiato da oltre 50 anni e ignorato da buona parte della comunità internazionale da oltre 45 anni, senza mai prevaricarlo, senza pietismo, senza retorica, senza alcuna presunzione". Oggi le immagini girate nei campi raccontano come si estrae l'acqua dal deserto per fare degli orti, come si fanno delle vere e proprie startup per l'imprenditoria femminile in un campo rifugiati, come si sostengono programmi educativi, alimentari, progetti nelle scuole, con i disabili, come si organizza l'accoglienza di nuovi rifugiati in arrivo dai territori di guerra nel Sahara Occidentale. (ANSA).