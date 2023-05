A Piacenza omaggio a Maria Callas nel centenario della nascita

(ANSA) - PIACENZA, 03 MAG - Il 7 maggio alle 20, la Sala dei Teatini ldi Piacenza ospita l'evento speciale To Maria Callas in occasione del centenario della nascita del leggendario soprano, avvenuta a New York il 2 dicembre 1923. Promosso dalla Fondazione Teatri di Piacenza, l'omaggio inizierà con la presentazione in anteprima del nuovo libro della giornalista Eleonora Bagarotti, 100 anni di Maria Callas nei ricordi di chi l'ha conosciuta, edito da Arcana; a seguire il concerto con il baritono Leo Nucci (che nel 2022 è stato anche insignito del Premio Internazionale Maria Callas) e del soprano Elisa Maffi accompagnati al pianoforte da Paolo Marcarini e al violoncello da Marco Righi.

Il volume ricostruisce la carriera e la vita di Maria Callas soprattutto attraverso i ricordi di coloro che l'hanno conosciuta, tra cui Giovanna Lomazzi, vicepresidente onorario del Teatro Sociale di Como, che ebbe con la Divina un rapporto di grande amicizia e solidarietà. Poi, il campione olimpionico Giuseppe Gentile, partner di Maria Callas nel film "Medea" di Pier Paolo Pasolini. Inoltre, l'autista e factotum del soprano, Ferruccio Mezzadri.

Ospite della presentazione sarà proprio Giovanna Lomazzi, che interverrà alla Sala dei Teatini in dialogo con Leo Nucci, con l'autrice Eleonora Bagarotti e con Gian Francesco Amoroso, musicologo e direttore d'orchestra che ha curato la prefazione del libro. I momenti più significativi dell'esistenza della Callas rivivono nel libro grazie anche a stralci di interviste dell'epoca recuperate dagli archivi dei giornali, dal Corriere della Sera al New York Times. Un capitolo è dedicato ai luoghi di Maria Callas e un altro alle "prime" dei ruoli da lei interpretati nei vari teatri d'Italia e del mondo. Il libro è arricchito da alcune fotografie inedite, spontaneamente donate da Giovanna Lomazzi e Ferruccio Mezzadri. (ANSA).