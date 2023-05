Una passeggiata in villa, iniziative Clai a rassegna Imola

(ANSA) - IMOLA, 02 MAG - Un viaggio in mezzo alla natura per immergersi totalmente nell'arte, nella storia e nella cultura di un territorio. Naturalmente Imola, l'ormai tradizionale rassegna primaverile organizzata dal Comune della città romagnola, è ai nastri di partenza. Clai, come ogni anno, sarà protagonista di questo appuntamento dando vita a una serie di iniziative che contribuiranno a rendere ancora più ricca di occasioni di incontro, gusto e consapevolezza anche questa sedicesima edizione.

Il primo appuntamento, Una Passeggiata in Villa… Con Racconto, è in programma sabato 6 maggio alle 15. Oltre alla visita è previsto un aperitivo letterario musicale, che vedrà la partecipazione di Katia Dal Monte, autrice di Naima (Giraldi, 2022), che alimenterà il suo racconto grazie al supporto di Gabriella Pirazzini. Le letture saranno a cura di Monica Signani. Gli interventi musicali al sax di Claudio Zappi saranno realizzati in collaborazione con Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini di Imola. Nel corso dell'evento sarà possibile degustare prodotti CLAI e Faggiola, oltre a una selezione di vini Tre Monti. Le prenotazioni, obbligatorie, devono essere effettuate entro giovedì 4 maggio.

Il secondo appuntamento, Una Passeggiata in Villa… Percorso romantico, si terrà il sabato successivo, 13 maggio. Le visite proseguiranno anche il 20 maggio, alla stessa ora, con Una Passeggiata in Villa… In Nome della Rosa.

L'ultimo appuntamento, Una Passeggiata in Villa… Alberi secolari e Fiori di Rosa, è previsto per sabato 27 maggio. (ANSA).