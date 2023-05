Presunta violenza sessuale sull'amica della figlia, arrestato

(ANSA) - RIMINI, 02 MAG - Un operaio di 47 anni, residente in provincia di Rimini, è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di violenza sessuale su una 20enne, amica della figlia e ospitata per la notte. La ragazza infatti dopo aver trascorso la serata in discoteca, sabato, avrebbe accettato l'ospitalità dell'amica. La presunta violenza sarebbe quindi avvenuta domenica mattina quando l'uomo, approfittando della momentanea assenza della figlia, avrebbe tentato l'aggressione sessuale.

L'uomo, secondo quanto emerso dalla denuncia, al momento dell'arresto sembrava sotto l'effetto di alcol. Domani l'operaio sarà interrogato dal Gip di Rimini, Raffaella Ceccarelli.

(ANSA).