Nel Bolognese dalla siccità all'allerta rossa per le piogge

Dopo un periodo di gravissima siccità, si passa all'allerta rossa per criticità idrogeologica nella pianura Bolognese: l'ha emessa, a causa delle piogge in corso, la protezione civile dell'Emilia-Romagna a mezzogiorno sarà valida per 36 ore e riguarda anche alcune aree del Ferrarese del Ravennate. Si tratta dell'area più critica, ma non è l'unica sotto osservazione, visto che per molte altre aree della Regione c'è l'allerta arancione.

Osservati speciali sono gli affluenti del Reno: sono infatti in corso innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua che potrebbero generare diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti. (ANSA).