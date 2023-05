Negli ospedali di Bologna prevale la prudenza sulle mascherine

Nonostante il venir meno dell'obbligo di mascherina, negli ospedali bolognesi prevale la prudenza: in attesa di definire con precisione le regole sul tema, la scelta che va per la maggiore è di non abbandonare ancora uno dei comportamenti che ha fatto da costante nelle strutture sanitarie negli ultimi tre anni.

Anche negli ospedali bolognesi è in corso l'organizzazione per mettere a punto i codici di comportamento complessivi, visto che il Ministero lascia ampia discrezionalità alle singole aziende. L'obiettivo è quello di arrivare a un coordinamento a livello regionale per dare indicazioni univoche a tutti gli ospedali dell'Emilia-Romagna.

Al momento l'atteggiamento è quello di privilegiare la prudenza, favorendo e incoraggiando l'uso della mascherina anche dove non sarebbe espressamente previsto, a tutela soprattutto dei pazienti più fragili, oltre che del personale sanitario. E anche la stragrande maggioranza degli utenti ha sostanzialmente deciso di uniformarsi a questo comportamento, comprendendo l'importanza della mascherina in luoghi delicati come gli ospedali. (ANSA).