Mente Locale, 17 film raccontano il territorio

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAG - Saranno diciassette i film in concorso a Mente Locale, decima edizione del festival internazionale dedicato al cinema documentario del territorio, in calendario dal 5 al 14 maggio in varie sale indipendenti di località delle province di Bologna e Modena, giunto alla decima edizione.

La direzione artistica è affidata alla finlandese Leena Pasinen (già direttrice dell'European documentary network, di Dok Leipzig e di Biografilm Festival), mentre la giuria che assegnerà i premi in danaro sarà formata da Sarah Elena Schwerzmann, già commissioning editor di Arte, Claudia Tosi, regista e produttrice, e Marco Cucco, direttore del master in management del cinema all'università di Bologna.

Tre le anteprime italiane previste: Silent Love di Marek Kozaviewicz, storia di una coppia di donne costretta a nascondere il proprio amore per ottenere l'affidamento del fratellino di una delle due nella Polonia rurale dei nostri giorni; Call me anytime I'm not Leaving the House di Sanjna Selva, racconto della guerra via FaceTime tra due sorelle ucraine, una artista a Brooklin, l'altra ad Odessa, a due giorni dall'invasione russa; infine Live till I Die di vari registi svedesi girato all'interno di una casa di riposo.

Tra i film dedicati alla guerra in Ucraina in cartellone anche Dear Odesa del giovane filmmaker ucraino Kyrylo Naumko che torna nella sua città natale per ritrovare la madre e un amico d'infanzia. Oltre ai tradizionali luoghi del festival (Bologna, Valsamoggia, Savignano sul Panaro, Loiano, Vignola) quest'anno si aggiungono anche Reggio Emilia, Spilamberto e Castelnuovo Rangone, nel cui cinema Ariston si aprirà il 6 maggio il festival con Infinito. Il mondo di Luigi Ghirri, il documentario di Matteo Parisini dedicato al grande fotografo.

Previsto anche il concorso Young dedicato agli audiovisivi che raccontano il territorio realizzati dagli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, con 19 pellicole selezionate tra le oltre 150 arrivate. I film del concorso saranno disponibili in streaming gratuitamente sulla piattaforma Openddb. (ANSA).