Mattarella a Cesena: 'Agricoltura frontiera del clima'

"L'agricoltura si colloca alla frontiera di una delle sfide più importanti che ci troviamo ad affrontare: i mutamenti climatici, i temi della sicurezza alimentare, le difficoltà nell'approvvigionamento idrico, il tema della sostenibilità insomma". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Cesena in occasione dei 40 anni della Fiera Macfrut.

Dopo aver visitato gli stand in piazza della Libertà, il presidente ha partecipato a un convegno al Teatro Bonci. "Il legame tra agricoltura, economia, imprese e cultura è indissolubile. Sono aspetti non separabili, da tenere sempre insieme, come fa questa Regione e come fa l'Italia", ha detto ancora, intervenendo per un breve saluto dopo il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il rettore di Bologna Giovanni Molari.

Mattarella ha concluso la mattinata con una visita privata alla Biblioteca Malatestiana. Tanta gente in strada per salutarlo, nonostante la pioggia. (ANSA).