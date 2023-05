Le energie della Persia, arte iraniana in mostra a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAG - Sei artisti iraniani, che con linguaggi diversi vivono la drammatica attuale situazione del proprio Paese, sono i protagonisti della mostra 'Le energie della Persia', allestita dal 4 al 31 maggio nello spazio di The Rooom, studio di comunicazione per la sostenibilità, che ha sede a Bologna nello storico palazzo Montanari Aldrovandi in via Galliera. La mostra, a cura di Eleonora Frattarolo con la partecipazione di Roya Khadjavi, implica la convinzione che la cultura sia il più potente strumento di semina e produzione di consapevolezza sociale e di forza trainante del cambiamento.

Protagonisti dell'esposizione sono Majid Bita, Tooraj Khamenehzadeh, Sima Shafti, Amir Sharifpour, Sepideh Salehi e Kamran Taherimoghaddam, certi che l'immaginazione e l'arte "siano strumenti più potenti dei cannoni per conquistare libertà di pensiero e parità tra esseri umani".

Con questa mostra The Rooom riafferma "l'importanza nevralgica della creatività nello sviluppo di una cultura condivisa, che spinge, sostiene e sprona la formazione di una coscienza civile attenta alla protezione dei beni comuni, alle emergenze ecologiche, alle diseguaglianze economiche, alla parità di genere e alla difesa dei diritti umani". The Rooom - spiegano i suoi ideatori - "è anche uno spazio di contaminazione tra sfere economiche e creative che prende vita attraverso una programmazione di iniziative multidisciplinari ed eventi che ispirano nuove idee e generano consapevolezza sulle tematiche ambientali, economiche e sociali". (ANSA).