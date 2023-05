La 'Messa da Requiem' di Giuseppe Verdi ai Servi a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAG - La 'Messa da Requiem' di Giuseppe Verdi, uno dei massimi capolavori del vasto repertorio della musica sacra, torna a risuonare nella Basilica di Santa Maria dei Servi a Bologna il 5 maggio alle 21 con i complessi artistici, orchestra e coro, della storica Cappella diretti come di consueto da Lorenzo Bizzarri.

La Cappella Musicale di Santa Maria dei Servi, che già l'aveva proposto nel 2019 ed ora l'ha messo in repertorio, ritorna a questo grande affresco sonoro in occasione del 150/o anniversario della morte di Alessandro Manzoni, per il quale Verdi compose la sua Messa. Giuseppe Verdi aveva pensato di scrivere assieme ad altri compositori italiani una Messa per Rossini alla morte del pasarese da eseguirsi in San Petronio a Bologna. Il progetto fallì, così successivamente Verdi recuperò il suo brano, il Libera Me, inserendolo in questa Messa da Requiem per Manzoni che venne eseguita nel 1874 in San Marco a Milano. Nel presentare l'evento, il presidente della Cappella, Piero Mioli, ha sottolineato lo sforzo produttivo che l'allestimento richiede: circa 150 esecutori tra 45 orchestrali, 100 coristi e 4 solisti di canto. Al Coro di casa (ricompostosi al completo dopo la paura per la pandemia) si aggiungerà quello della Corale Quadriclavio, istituzione con la quale la Cappella dei Servi collabora abitualmente. Nel quartetto di solisti spicca il nome del basso Carlo Colombara (artista internazionale che ha gia' cantato questo brano in circa 200 recite), con il soprano Elena Borin, il mezzosoprano Cristina Melis e il tenore Ugo Tarquini. Per rendere la serata il più possibile accessibile anche alle persone con disabilità, in collaborazione con il Comune di Bologna, coloro che sono in possesso dell'apposito contrassegno potranno parcheggiare l'automobile nella piazzetta davanti all'ingresso della Basilica. Il cartellone della Cappella Musicale di Santa Maria dei Servi quest'anno si arricchisce di due appuntamenti con la musica da camera (27 e 28 maggio e 29 settembre) da tenersi nello spazio più ridotto della sagrestia della chiesa e a seguire il Requiem di Mozart (3 novembre), la Messa in si minore di Bach (1 dicembre) e il tradizionale Concerto di Natale (21 dicembre). (ANSA).