A Ferrara una ventina di eventi aspettando Bruce Springsteen

Dal 4 maggio i portici del Teatro Comunale di Ferrara e la rotonda Foschini esporranno le foto di Bruce Springsteen realizzate da Giovanni Canitano, e fino al 17 maggio sono circa una ventina gli eventi previsti - esposizioni, presentazioni, appuntamenti musicali - in preparazione al concerto del rocker, atteso il 18 al parco Urbano con la sua E Street Band.

Il calendario è stato presentato alla stampa dall'assessore Marco Gulinelli: "L'impegno è stato massimo. L'attesa è palpabile, in giro per l'Europa, come dimostra l'accoglienza riservata a Springsteen lo scorso week end nella prima data europea di Barcellona". Con Gulinelli anche lo stesso Canitano, che era a Barcellona (e a Tampa per la prima del tour americano) e che ritrae la celebre star del rock dai primi anni '80: la mostra di Canitano (dal titolo Love it Live) alla rotonda Foschini inaugurerà il 4 maggio e rimarrà esposta fino al 4 giugno. Il 7 maggio (e fino al 21) sarà la volta di un altro fotografo, il ferrarese Maurizio Cavallari, con un percorso artistico dedicato al Boss al laboratorio aperto ex teatro Verdi.

Attese anche presentazioni letterarie: l'11 maggio la scrittrice romana Patrizia De Rossi illustrerà il suo Bruce Springsteen - The last man standing; il 13 Luca Miele, giornalista di Avvenire, parlerà del suo Everybody's got a hungry heart, dall'incipit di una celebre canzone del Boss; il 16 il fotografo Frank Stefanko, autore di alcune copertine degli album del rocker, in collegamento dal New Jersey presenterà il suo volume Bruce Springsteen. Further up the Road alla presenza del sindaco Alan Fabbri, del promoter italiano Claudio Trotta e di Guido Harari, fotografo e giornalista musicale che esporrà i suoi scatti di artisti internazionali a palazzo dei Diamanti dal 19 luglio. Il 17 maggio, infine, incontro con Eshkol Nevo, scrittore israeliano e nipote di Levi Eshkol, terzo Primo ministro di Israele.

Il programma Waiting for Bruce prevede anche 13 concerti, dal 5 maggio, e dal 17 al 19 al parco Coletta, vicino alla stazione, aprirà i battenti lo Springsteen Village, con musica, accoglienza turisti e fan e stand con prodotti tipici. Ulteriori info su www.brucespringsteenferrara.it. (ANSA).