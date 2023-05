Primo maggio: Bonaccini, obiettivo E-R è buona occupazione

(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAG - In Emilia-Romagna benché sul fronte del lavoro migliorino tanti indicatori "non ci basta, non ci deve bastare" e l'obiettivo, condiviso con parti sociali e territorio è quello della "creazione di buona occupazione", della "lotta al precariato, piaga che colpisce soprattutto i più giovani. Insieme a condizioni di piena sicurezza". A sostenerlo, in un post sul suo profilo Facebook, intitolato 'Buon Primo Maggio' è il presidente della regione, Stefano Bonaccini. "In Emilia-Romagna - osserva - il tasso di occupazione eè arrivato al 75%, in salita anche fra le donne, e quello di disoccupazione sceso ora al 5%, quasi fisiologico. Scendono la dispersione scolastica e i Neet, i giovani che non studiano e non lavorano. I numeri del rapporto Bes-Benessere equo e solidale, 2023, elaborato sui dati Istat dello scorso anno - aggiunge Bonaccini - pongono la nostra regione ai vertici nazionali su tanti indicatori.

Ma non ci basta, non ci deve bastare: insieme a tutte le parti sociali e ai territori della nostra regione, riuniti nel Patto per il Lavoro e per il Clima - argomenta ancora - abbiamo un ulteriore obiettivo condiviso: la creazione di buona occupazione e la lotta al precariato, piaga che colpisce soprattutto i più giovani. Insieme a condizioni di piena sicurezza".

A giudizio del presidente emiliano-romagnolo, "per questo, nell'autunno scorso, con le forze sociali ed economiche abbiamo sottoscritto un 'Patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro', attraverso formazione, prevenzione, maggiori controlli e stop alla frammentazione eccessiva delle attività negli appalti e nei subappalti, a partire da quelli pubblici.

Per la legalità, per una economia più sana e competitiva - conclude Bonaccini - per una società più coesa. Buon primo maggio a tutte e tutti". (ANSA).