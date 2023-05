Occupazione a Bologna; collettivo, 'hanno tentato di sgombrarci'

(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAG - Volanti della Polizia, questa mattina, in via Borgolocchi, a Bologna, dove venerdì scorso il collettivo Luna-Laboratorio universitario d'autogestione ha occupato delle case, parte della ex caserma 'Masini' ribattezzando lo spazio Home.-Hub di Organizzazione Meticcia. A denunciare la presenza della Polizia è lo stesso collettivo - che a ottobre è stato protagonista dell'occupazione di uno stabile di via Capo di Lucca, chiamato 'Casa Vacante' - che ha definito la cosa come "un primo tentativo di sgombero" "Proprio oggi , giornata di festa dei lavoratori e delle lavoratrici, mentre all'interno di Home continuavano i lavori di sistemazione e pulizia della nuova occupazione abitativa e fremevano i preparativi per il grande corteo di oggi - si legge in una nota del collettivo - un tentativo, da parte delle forze dell'ordine e agenti scelti, di sgomberare Home è stato prontamente respinto dai e dalle occupanti. Numerose volanti della Polizia - viene comunicato - si sono presentate questa mattina davanti Home con motivi pretestuosi e assurdi di dover controllare che all'interno non ci fossero persone armate.

Armate! Mentre occupanti avevano ben altro da fare: rendere abitabili le case 'armati', questa volta sì, ma di scope e palette! Non come chi si è presentato stamattina davanti l'occupazione", viene sostenuto.

A giudizio del collettivo Luna si è trattato di "un provocatorio tentativo di sgombero prontamente sventato da chi sta lottando per affermare il diritto alla casa di una fascia sociale sempre più ampia. Home - conclude la nota - non si tocca, non si tocca chi lotta e non si tocca chi difende il diritto all'abitare!". (ANSA).