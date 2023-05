Incendio a Parma; Arpae, rientrati i valori di qualità dell'aria

(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAG - Sono rientrati nella normalità "come prevedibile essendo terminato l'incendio," i valori di qualità dell'aria in città dopo il rogo che, giovedì scorso, ha completamente distrutto un market cinese nella zona est di Parma. E' quanto si legge in una nota congiunta di Arpae, Ausl e Comune di Parma.

Alla luce dei risultati del secondo giorno di campionamento effettuato dall'Arpae venerdì a seguito dello spegnimento del focolaio residuo, sono rientrati nei normali parametri di sicurezza le concentrazioni di diossine/furani pari a 0,027 picogrammi per metro cubo - un dato inferiore agli 0,040 pg/m3 considerati il limite per la protezione della salute - oltre ai lai policlorobifenili e al benzoapirene.

Domani, viene sottolineato, si riunirà la cabina di regia convocata dal sindaco di Parma per la valutazione degli esiti e i conseguenti provvedimenti. In precedenza, a seguito di un campionamento effettuato sottovento e nella fase più intensa del rogo era stata registrata una concentrazione di diossine/furani pari a 1,117 picogrammi per metro cubo, un valore circa 28 volte superiore agli 0,040 pg/m3 presisti dalla normativa a tutela della salute.