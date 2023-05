Il Don Chisciotte di Minkus al Comunale Nouveau di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAG - Strano a credersi, ma per quelle bizzarre regole che intervengono quando si compilano i cartelloni teatrali, il balletto "Don Chisciotte" che il compositore Ludwig Minkus ha tratto da Cervantes non è mai stato rappresentato nei 260 anni di vita del Teatro Comunale di Bologna. La Fondazione felsinea colma ora questo buco della sua programmazione proponendo il 3 e 4 maggio prossimi alle 20.30 nella sala provvisoria del Comunale Nouveau il capolavoro di Minkus nella versione del corpo di ballo del Teatro Statale dell'Opera di Tbilisi che segna anche il debutto della compagnia georgiana nel capoluogo emiliano.

"Don Chisciotte" è un "classico" della danza che viene presentato nella nuova messinscena e versione coreografica di Aleksej Fadeecv e Nina Ananiashvili (direttrice del Corpo di Ballo dell'Opera di Tbilisi) con le scene e i costumi di Viačeslav Okunev e le luci di Amiran Ananiashvili. Questo lavoro, presentato in prima assoluta nel teatro della capitale georgiana nel 2005, guarda alla celebre coreografia di Petipa del 1869, ma anche alle successive versioni novecentesche di Alexander Gorsky e di Vakhtang Chabukiani, che è stato primo ballerino e coreografo dell'Opera di Tbilisi. Fadeecev ha danzato al Royal Ballet in Gran Bretagna e al Teatro Bolshoj di Mosca, lavorando in quest'ultimo anche come direttore artistico della compagnia di balletto e successivamente ricoprendo lo stesso ruolo al Teatro musicale di Rostov. Nel 2000 ha formato "The Aleksej Fadeecev Dance Theatre" insieme a Nina Ananiashvili, danzatrice pluripremiata che è stata solista e Prima ballerina del Bolshoj e Prima ballerina dell'American Ballet Theatre.

Nelle due recite bolognesi del balletto in tre atti danzano rispettivamente nella parte di Kitri Nino Samadashvili e Nino Khakhutashvili, in quella di Basilio Razmik Marukyan e Kaito Hosoya, in quella di Espada David Ananeli e Tata Jashi; ballano, poi, nei panni di Gamache Gia Chichua e in quelli di Don Quixote Marcelo Soares. La musica di Minkus è interpretata dal vivo dall'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Papuna Gvaberidze, direttore ospite principale del Teatro dell'Opera di Kutaisi, in Georgia. (ANSA).