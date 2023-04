Rischiarono annegamento nelle reti da pesca, liberate tartarughe

(ANSA) - BOLOGNA, 30 APR - Avevano rischiato di annegare impigliate nelle reti dei pescatori: dopo le cure prestate loro dalla Fondazione Cetacea di Riccione, le due tartarughe Dagmar e Lemon, due esemplari di Caretta Caretta sono tornate in mare, liberate, in mattinata nelle acque dell'Adriatico.

Dagmar, 50 centimetri di lunghezza al carapace, 14 chili di peso e un'età stimata di dieci anni, raccontano dalla Fondazione riccionese "era davvero impaziente di raggiungere il mare tanto che più volte ha tentato di uscire dalla grande bacinella" in cui i biologi marini l'avevano sistemata per il trasporto verso la battigia mentre Lemon, 25 chili di peso e 12 anni di età, circa 60 centimetri di lunghezza, "è rimasta più tranquilla, ma poi, quando è stata adagiata sulla sabbia, è stata la più rapida a entrare in acqua".

Ogni anno Fondazione Cetacea cura dalle 40 alle 60 tartarughe. "A causa del cambiamento climatico - osserva Valeria Angelini, biologa della Fondazione - le tartarughe tendono a non migrare più e capita sempre più spesso, anche durante l'inverno, che restino impigliate nelle reti dei pescatori". Sia Dagmar che Lemon erano rimaste impigliate nelle reti, Dagmar in febbraio e Lemon in marzo. "Sono arrivate da noi in condizioni non gravissime - viene concluso - ma accusavano entrambe un principio di annegamento: erano state entrambe pescate al largo tra Ravenna e Ferrara. Ora stanno bene e sono tornate nel loro posto: il mare". (ANSA).