Torna Il Trebbo in musica, intreccio di musica e parole

(ANSA) - CERVIA, 29 APR - Dal 14 giugno al 16 luglio torna Il Trebbo in musica, la rassegna di Ravenna Festival che invita a trascorrere le notti d'estate a Cervia-Milano Marittima, in un intreccio di musica e parole. Il ciclo, realizzato in collaborazione con il Comune di Cervia e con il contributo della Cooperativa Bagnini, propone dieci appuntamenti d'autore per condividere la passione per canzoni diventate la colonna sonora di intere generazioni o quella per il calcio e i suoi miti intramontabili, per leggere e rileggere classici che non hanno smesso di parlarci, per ricordare alcune fra le più buie pagine della Storia ma anche il coraggio delle donne che non si sono arrese.

Nell'anno in cui Ravenna Festival ricorda il centenario della nascita di Italo Calvino, la quarta edizione del Trebbo in musica (sempre alle 21.30 all'Arena dello Stadio dei Pini) si apre proprio con Le città invisibili, nell'interpretazione di Sergio Rubini e del pianista e compositore Michele Fazio (14 giugno). Qualche estate fa racconta invece vita, poesia e musica di Franco Califano, con Claudia Gerini e il Solis String Quartet (17 giugno). Ernesto Assante ci accompagna invece alla riscoperta di Roberto Roversi, fra i più grandi poeti del Novecento italiano, mentre la band Zois porta in scena sette inedite canzoni (18 giugno). In Little Boy Roberto Mercadini narra la storia incredibile, e vera, della bomba atomica, con le musiche di Dario Giovannini (22 giugno). Unico appuntamento alla Rotonda Primo Maggio (e a ingresso libero), l'incontro con Caterina Caselli. A futura memoria è invece una dedica alla giornalista russa Anna Politkovskaja, assassinata nel 2006: Valentina Lodovini ne ripropone i testi accompagnata dal FontanaMix String Quartet (29 giugno). Un altro appuntamento con la canzone italiana vede protagonista Nada e il suo nuovo album La paura va via da sé se i pensieri brillano (1 luglio). E poi Sandra Petrignani e Francesca Gattocon a ricordare Grazia Deledda (2 luglio), Federico Buffa a parlare di Omar Sivori, Maradona e Lionel Messi (5 luglio) e, in chiusura, Donne guerriere, coloro che di parole, musica e gesti esemplari hanno fatto le armi per battersi contro violenze e discriminazioni: le raccontano Gaia Nanni e Ginevra Di Marco, da Rosa Parks a Nilde Iotti, da Anna Magnani a Virginia Woolf, Rosa Balistreri, Caterina Nuevo (16 luglio). (ANSA).