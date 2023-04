Preso il conducente che ha ucciso con l'auto un runner nel Reggiano

È stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale il conducente che ha investito e ucciso un runner di 56 anni stamattina nel Reggiano. L'uomo, un 45enne residente in provincia di Pavia, era alla guida della Mercedes Clk che ha investito la vittima, Paolo Guidetti, che si stava allenando in via Cristoforo Colombo, a

Zurco di Cadelbosco Sopra, ed è morto sul colpo dopo il tremendo impatto.

Dopo gli accertamenti, la procura di Reggio Emilia diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci che ha aperto un'inchiesta, ha ordinato l'arresto eseguito dai militari della compagnia di Guastalla. ).

L'incidente è avvenuto stamattina alle 7,30 a Zurco, frazione del Comune di Cadelbosco Sopra. La vittima stava correndo su via Cristoforo Colombo quando è stato centrato, all'incrocio con via Viazza. Il podista è stato sbalzato per diversi metri ed è morto sul colpo a seguito delle gravi lesioni riportate.

La vettura è finita fuori strada in un piccolo fossato, col conducente che ha riportato ferite di media gravità.