F1: Leclerc "ora confermiamo questo risultato in gara"

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Nel Q3 la macchina si comportava in modo diverso, con la soft che non usavamo da ieri, quindi nel finale ho perso il posteriore e sono andato a muro. Mi dispiace per Carlos, frenato dalla bandiera gialla, ma sono contento del mio primo giro. Ora dobbiamo confermare questo risultato in gara". Così Charles Leclerc dopo aver conquistato la prima pole nella shootout del sabato mattina a Baku.

"Domani ci proveremo, ma dobbiamo essere realisti - ha proseguito il ferrarista -. Finora le Red Bull ci sono state davanti in gara, ma speriamo di avere una bella sorpresa. La macchina si è migliorata parecchio e oggi avremo più risposte sulla competitività, ma la Ferrari deve stare in vetta e io farò di tutto per vincere". (ANSA).